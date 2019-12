Hansell Riojas no será tomado en cuenta en Alianza Lima, para el duelo de vuelta de la final de la Liga 1, programado para este domingo. Fue el propio entrenador del cuadro victoriano, el que confirmó la noticia esta mañana. Horas más tarde, el defensa contó su versión sobre su ausencia.

“Para aclarar lo que se viene comentando. Yo no he arreglado nada con ni un club. Mi ausencia en las finales es por un error personal, donde ya pedí perdón a las personas afectadas y me hago cargo de las consecuencias de mis actos”, publicó Riojas vía Instagram.

Por otro lado, el futbolista de 28 años también hizo un pedido especial a los hinchas con miras al compromiso de vuelta ante Binacional. “Pido que se enfoquen en lo más importante, que es el partido del próximo domingo”, añadió.

Horas antes, Pablo Bengoechea mencionó a Hansell Riojas como una de las bajas confirmadas. “Con Riojas es un tema personal conmigo, y he tomado la decisión de no contar con él”, aseguró el uruguayo, aunque no dio más detalles en conferencia de prensa.

Una semana después del 4-1 en contra de Alianza Lima, el cuadro blanquiazul se verá las caras con Binacional, el domingo 15 de diciembre, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, desde las 3:30 p.m.