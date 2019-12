Fútbol peruano







Alianza Lima vs. Binacional: Gol de Ángel Ojeda decretó el empate en Juliaca por la final de ida de la Liga 1 [VIDEO] Alianza Lima no pudo despejar el balón de su campo y Ángel Ojeda no lo pensó y con un potente remate cruzado anotó el empate para Binacional en la final de ida de la Liga 1 del fútbol peruano.