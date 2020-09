Alianza Lima sigue en deuda en la temporada 2020 y no ha conseguido recuperarse bajo la dirección de Mario Salas, quien ha dirigido seis compromisos como nuevo técnico blanquiazul sin conseguir victorias. Al respecto se pronunció Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del cuadro victoriano.

Como alto mando de la parte deportiva del club, el directivo asumió responsabilidad por el mal momento de los ‘íntimos’, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

"No tenemos resultados buenos y yo soy el responsable. Mi cabeza y todo mi equipo de trabajo somos responsables de esta situación del club. Es un equipo con el cuerpo técnico, los futbolistas, el cuerpo médico y todo lo que sea deportivo”, dijo este domingo en diálogo con RPP desde Colombia, donde resuelve temas personales.

Sin embargo, a pesar de aceptar culpa por el bajo rendimiento o los temas disciplinarios de algunos refuerzos para la temporada 2020, también dejó claro que no todos llegaron a La Victoria por sugerencia suya.

“Por códigos yo no me voy a referir a futbolistas en específico. No voy a decir quién pidió a este u otro, pero yo firmo el documento del contrato y me hago responsable. Yo no traje a todos, hay una mesa de trabajo para armar la nómina”, indicó.

“Se ha mencionado mucho de una posible salida mía o de Gustavo Zevallos (gerente deportivo). Yo he hablado con gente del directorio y no nos han dicho absolutamente nada. Creo que estamos en constante evaluación”, agregó. “Tengo buena relación con el Fondo Blanquiazul. Tengo relación profesional con algunos, con otros es más profesional y de amistad”, aseguró en otra parte de la comunicación.

Regreso planeado

Víctor Hugo Marulanda también afirmó que tiene planeado volver al país en los próximos días. ¿Cuál fue el motivo de su viaje a Colombia? “Todavía tengo unos temas que solucionar en la parte familiar acá en Colombia. Eso es un tema mío. Con Alianza Lima, tenemos partidos complicados como el de mañana o el de Racing, vamos a ver cómo salir de este momento”.

“Debo empezar a gestionar un vuelo de retorno a Lima a partir de mañana. Colombia tiene abiertos vuelos a varios países, pero entre ellos no está Perú. Tendré que hacer una gestión de vuelo humanitario”, sentenció.

