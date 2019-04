Alianza Lima responde a DT de Universitario sobre suspensión del clásico: "No entiende el problema"

La suspensión del clásico ha generado molestias en ambos bandos. El entrenador de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova , dijo que una solución sería jugar en el Estadio Nacional, pero la respuesta desde Alianza Lima fue directa: el DT crema "no entiende" el problema.

"Hay otro estadio, el Nacional, no sé si se pueda jugar ahí. Como club, ofrecemos de cambiar la localía. Nosotros queremos jugar. Es una lástima que nuevamente Alianza Lima haya suspendido un partido, entiendo que no es la primera vez", expresó Córdova en conferencia de prensa.

"La verdad que no sé cuales son los parámetros para jugar y no jugar. Si se suspende un partido por falta de policías y a los 3 días se juega, no entiendo... A nosotros nos suspendieron porque no había contingencia policial. Acá me parece que los suspendieron porque no pasa la medida de seguridad y eso no es culpa de Universitario, ni de la policía, ni de la federación. Es culpa del club. El club debe resolver. Me imagino que una de las soluciones es jugar en otro estadio. O definitivamente si es que no quieren jugar es porque no quieren jugar y da para pensar", afirmó el técnico chileno, en otro momento.

Estas declaraciones tuvieron una respuesta directa y concreta por parte del gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero, quien aclaró que el problema no es la sede, sino la seguridad de los espectadores.

"Él no entiende. No es un tema de estadio, es un tema de policías, no tiene sentido cambiar la localía. La PNP nos dijo que tienen a los efectivos en el interior del país", señaló Romero a la web de Líbero.

Alianza Lima y Universitario de Deportes debían jugar el clásico del fútbol peruano este lunes 15 de abril en el estadio de Matute, desde las 8:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR