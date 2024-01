Reimond Manco estalló en el fútbol por su talento dominando el esférico y, hoy, ya como comentarista deportivo, aclaró que, a pesar de su buen partido, Catriel Cabellos no lo impresionó.

En la más reciente edición de su programa digital ‘Cojo y Manco’ por Youtube, el popular ‘Rei’ se mostró extremadamente exigente con el peruano-argentino e, inclusive, lo comparó con Jairo Concha y Piero Quispe.

“Ya lo había visto en los amistosos. Definitivamente, hizo un golazo y un buen partido, pero no me descrestó (impresionó). Me gustan más (el actual y anterior creativo de la ‘U’), pero le voy a dar crédito”, confesó.

Sin embargo, el exjotita aclaró que su exigencia se debe a que “quiero verlo unos tres o cuatro partidos más. Me ha sorprendido pero no me ha descrestado. Es joven y ha caído bien en Alianza Lima”.

“Nadie creía que iba a ser titular, pero ahora creo que por algo Juan Reynoso lo convocaba”, agregó el siempre polémico Reimond Manco, aunque luego pidió calma a los hinchas: “¡Tranquilos! (Apenas) tiene 19 años”.

“No lo cag* al chibolo. No le digan que va a ser la figura porque, cuando tenga un mal partido, van a pedir que lo boten. No le hagamos creer al chico que, con ese duelo y ese gol, va a jugar todo el año”, sentenció.

Vale informar que Catriel Cabellos llegó a Alianza Lima como un préstamo del Racing de Argentina hasta diciembre, sin opción a compra y con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Fray Vásquez, sobrino prófugo de Pedro Castillo, se entregó a la policía