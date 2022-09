El club Alianza Lima tiene como objetivo ser un modelo a seguir en cuanto a gestión institucional y, por ello, dio a conocer este martes un acuerdo con la Clínica Megasalud, que permitirá que 400 deportistas de las divisiones menores y los equipos de vóley y fútbol femenino, acceder a un completo Plan de Beneficios Médicos.

Esto es un hecho histórico para el club íntimo. El convenio se presentó en la Sala de Prensa del estadio Alejandro Villanueva y contempla consulta externa, exámenes de laboratorio, imágenes (rayos x y ecografías), consulta odontológica y rehabilitación física gratuitas para los beneficiarios, entre los que también están los Embajadores Leyenda.

“La salud es esencial para el desarrollo integral de los deportistas. Este acuerdo es histórico porque involucra a todas las categorías menores de nuestro club, tanto de fútbol como de vóley, así como a los equipos de mayores de vóley y fútbol femenino. Con este convenio, Alianza Lima ha dado un gran paso para consolidar definitivamente el apoyo integral hacia nuestros deportistas”, indicó Diego Montoya, gerente Comercial, Marketing y Comunicaciones de Alianza Lima.

El convenio con la mencionada clínica también tiene la cobertura de descuentos en cirugías, procedimientos médicos, hospitalización y servicios odontológicos para los deportistas del club victoriano. Cabe mencionar que todas las atenciones serán canalizadas a través del club.

Foto: Alianza Lima

En virtud de este acuerdo comercial, el logo de Clínica Megasalud aparecerá en la espalda alta de los uniformes de la sub 18, sub 17, sub 16, sub 15, sub 14 y sub 13 de fútbol masculino, así como en la espalda alta de los uniformes de la sub 18 y sub 16 de vóley y fútbol femenino.

“Es un honor para nosotros contribuir, a través de este convenio, con el desarrollo y bienestar de grandes segmentos de la familia blanquiazul. Alianza Lima es una marca poderosa y, al mismo tiempo, un sentimiento para gran parte del país. Las puertas de Megasalud siempre estarán abiertas para los aliancistas”, señaló Sylvia Benavides, gerente de Administración y Finanzas de la Clínica Megasalud.

TAMBIÉN FAMILIARES E ÍNTIMOS

El Plan de Beneficios Médicos establece descuentos para los familiares directos de los jugadores y jugadoras de las divisiones menores; los trabajadores del club y los suscriptores del Programa de Beneficios Íntimo.

En el acto de presentación estuvieron presentes la futbolista Maryory Sánchez y la voleibolista Esmeralda Sánchez, quienes no dudaron en destacar el presente convenio.