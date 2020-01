Su corazón se queda en La Victoria. Pedro Gallese dejará Alianza Lima en busca de un mejor futuro profesional, seguramente en el fútbol internacional, pero seguirá de cerca lo que suceda con el equipo de sus amores, al que espera retornar en un futuro no muy lejano.

El portero de la selección peruana se despidió de la institución blanquiazul a través de un extenso y profundo mensaje de agradecimiento, sin embargo, este domingo dejó en claro que nada lo desvinculará emocionalmente del club ‘íntimo’ y su hinchada.

“Estoy triste por la salida de Alianza. Hicieron todo para que me quede y me quedo muy agradecido con todo Alianza. La decisión fue bastante dura, fue una decisión mía”, destacó Gallese desde la Videna.

“Siento que Alianza es mi casa y seguro en algún momento podré regresar. Sería lindo retirarse en el equipo que uno es hincha”, agregó el arquero nacional en señal de ‘hasta pronto’, antes que anunciar que se encuentra a punto de definir su próximo destino en el fútbol. “Falta que se concrete algo. Faltan algunas cosas y con eso cerramos”, detalló.

Un día antes, a través de su cuenta en Instagram, Gallese dedicó unas sentidas palabras de despedida a Alianza Lima, cuadro con el que peleó el título de la temporada pasada bajo las órdenes de Pablo Bengoechea.

“Gracias por permitirme ser parte de ustedes y por brindarme tanto cariño desde que llegué. Quiero agradecer al hincha, a mis compañeros, al comando técnico y a la institución que siempre confiaron en mí, incluso en los momentos más difíciles. Gracias a la dirigencia de Alianza Lima que me apoyó y supo comprender mi decisión. De mi lado, me voy con la tristeza de no poder haber obtenido el título nacional, pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo. No me alcanzan las palabras para expresar lo que siente mi corazón blanquiazul. Se merecen lo mejor para este 2020 y siempre llevaré los colores en el pecho. Estén seguros que esto no es un adiós sino un hasta luego", señaló en la red social.