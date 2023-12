Reimond Manco desató la polémica en redes sociales cuando mencionó que Hernán Barcos no era ídolo de Alianza Lima; aprovechando eso, Paco Bazán le respondió con mucho sarcasmo.

El exarquero de Universitario de Deportes no dudó en responder la publicación de su amigo y colega Erick Osores con un comentario que generó más de 700 reacciones e infinitas repercusiones en medios.

“Reimond Manco también es ídolo (de los blanquiazules), porque lo llevaban cargado”, fue el escueto, pero contundente mensaje del conductor del programa ‘El deportivo, en otra cancha’, en ATV.

Ante esto, en los comentarios se comenzaron a cuestionar si es que existe alguna rivalidad (o pelea) entre ambos, al margen de que los dos son hinchas confesos de los clásicos rivales, Alianza y Universitario.

Sin embargo, vale recordar que, a medio año, en el programa ‘Erick y Gonzalo’, Paco Bazán habló sobre Reimond Manco y aclaró que no existe ninguna riña con él; es más, lo admira por su habilidad.

“No tengo nada contra él. Me parece muy simpático y divertido. Es un crack, pero me jo** que no haya sido más. Me molesta que esté ahora como autocrítica, ya es tarde. Eso lo debió hacer a los 20 años”, sentenció.





