Pablo Bengoechea ha tenido un gran gesto con Alianza Lima este jueves. El entrenador, que inició la temporada de la Liga 1 dirigiendo a los victorianos, compartió un mensaje positivo dedicado a los jugadores del primer plantel y el comando técnico, liderado por Mario Salas.

“Se reinicia la Liga 1: a los futbolistas, comando técnico y todo Alianza Lima le deseo lo mejor...”, inició el estratega ‘charrúa’, quien estuvo bajó el mando de los Blanquiazules en seis jornadas del Torneo Apertura 2020.

“Desde Uruguay haciendo fuerza para que puedan lograr los objetivos de la temporada”, cerró Pablo Bengoechea sobre los buenos deseos que tiene para los ‘íntimos’ hasta el cierre de la presente campaña.

Alianza Lima retornará a la actividad el domingo 9 de agosto contra Binacional. El partido está programado para las 6 de la tarde en el Estadio Nacional.

La salida de Pablo Bengoechea

El técnico se despidió de Alianza Lima luego de caer en el clásico contra Universitario de Deportes (2-0) en marzo. Pero, el DT ha dejado un buen recuerdo entre los jugadores que siguen en el club y también los hinchas.

“Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande. Comuniqué que la situación me había superado y que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Lima”, declaró Bengoechea el día del adiós.

El estratega uruguayo tuvo dos etapas en el conjunto Blanquiazul. En el 2017, los victorianos se coronaron campeones nacionales. El año pasado, el técnico llevó al equipo hasta el título del Clausura de la Liga 1, aunque no pudieron llegar hasta la final.

