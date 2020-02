Aún no ha pisado Matute, pero eso no preocupa al entrenador. Pablo Bengoechea habló este viernes sobre la llegada del delantero Beto da Silva, quien ya se encuentra en Lima pero aún no ha pisado los entrenamientos de Alianza Lima. Según el técnico blanquiazul, todo debe cerrarse en estos días y “la próxima semana” ya estará con el cuadro íntimo.

“Yo hablé con Beto la semana pasada cuando el acuerdo estaba hecho. Ha llegado y está pasando los exámenes médicos, todo lo regular”, dijo el entrenador blanquiazul.

“La próxima semana estará con nosotros. Que pase los exámenes médicos, que firme contrato y se unirá a nosotros. Esa es la información que tengo”, señaló.

Descartó una superpoblación

Por los nombres, Alianza Lima tiene uno de los mejores planteles del campeonato pero Pablo Bengoechea decide llamarlo “acorde a la temporada que tenemos por delante”, pero también señaló que la presencia de Beto Da Silva no genera una super población de delanteros.

“Tenemos cuatro delanteros por dentro, Balboa, Rodríguez, Da Silva y Zúñiga, que es lo normal en un equipo de fútbol”, indicó. Además, tras la llegada de Beto Da Silva, Bengoechea confesó que sin él su plantel ya estaba armado pero que “las puertas del club siempre están abiertas para futbolistas como él. Futbolistas que uno no pide por temas económicos y muchas veces son ellos los que manifiestan la posibilidad de poder venir”. Y agregó: “Beto Da Silva es un muy buen futbolista, que viene del exterior, que ha jugado en la selección peruana”.

