No pierde la esperanza. Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, señaló que a estas alturas del Clausura de la Liga 1 su escuadra debe saber controlar la ansiedad, pues consideró que todos los equipos están en una situación al límite.

“Todos estamos en situaciones límites, todos están peleando algo, cada 90 minutos son importantes. Si San Martín -su rival del fin de semana- no gana, Sport Boys lo puede pasar en el acumulado. Cada partido es importante”, señaló el ‘Profesor’ este martes en conferencia de prensa.

“La peor semana para nosotros ya pasó, que fue la anterior. Estábamos a cinco puntos de Universitario y ahora estamos a tres, ellos juegan contra Cristal que es segundo. Lo que depende de nosotros lo vamos a intentar”, añadió.

El DT íntimo también explicó las razones que llevaron a que su equipo ganara ajustadamente el pasado sábado a Pirata FC, un equipo con grandes problemas económicos y con jugadores que estuvieron a punto de irse a la huelga.

“El rival hizo un buen primer tiempo, manejó la pelota. Nosotros hicimos un gol y erramos dos muy claros. En el segundo tiempo nos ponemos 2-0, de allí retrocedemos más de la cuenta. Después del empate el equipo salió en busca de intentar convertir de nuevo, nuestros hinchas también apoyaron y llegó una jugada muy linda de ataque que terminó en penal y Felipe (Rodríguez) lo ejecutó muy bien”, comentó el charrúa.

Asimismo, el estratega blanquiazul se refirió al pedido de Universitario de suspender su duelo ante Sporting Cristal el fin de semana, algo que finalmente no prosperó.

“La información que me dio Alianza a mí es que este año no se postergaba ningún partido a no ser por un desastre natural, pero no se postergaba por jugadores convocados. Entiendo perfectamente a todos los entrenadores que les faltan jugadores, obvio que es una molestia pero las reglas del campeonato están hechas de esta forma. Se tiene que cumplir lo que se dijo en enero”, indicó.