Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima, señaló que si existe un equipo beneficiado por el arbitraje en la recta final del Torneo Clausura es Univeristario, que a su criterio no estaría peleando el título sin la ayuda de errores ajenos al juego.

El técnico uruguayo reconoció que el cuadro crema fue perjudicado en la penúltima jornada del certamen en Cajamarca, donde sufrió un gol en offside; sin embargo, aclaró que los 'compadres' se vieron favorecidos en más de una ocasión.

"El fin de semana los fallos no favorecieron a Universitario. Fue perjudicado, pero bueno, los fallos anteriores lo hacen estar en la pelea por el campeonato. Si sacamos todos los fallos, no estaría en la última fecha con posibilidades, eso es lo que me parece", destacó el entrenador charrúa este martes desde Matute, en la conferencia previa al último desafío de Alianza Lima por el Clausura.

Para evitar suspicacias, Bengoechea espera que a los árbitros "no les toque vivir la situación de equivocarse", aunque es consciente que "hay que saber convivir con eso". "Que salga campeón el equipo con menos errores arbitrales a su favor", agregó.

Alianza Lima visitará a Unión Comercio este domingo en Moyobamba en el reñido cierre del Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules son líderes de la tabla de posiciones la competición con 32 puntos, seguido por Sporting Cristal y Universitario con 31 y 30 unidades, de manera respectiva.