De regreso en Perú, el empresario árabe Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak mostró su gusto por el deporte rey y aprovechó su paso por Lima para visitar ayer el estadio de uno de los clubes más grandes a nivel nacional: Alianza Lima.

Yaqoob Mubarak llegó hasta La Victoria e ingresó a las instalaciones de Matute. Ahí recorrió todo el estadio y se tomó fotografías vistiendo la camiseta blanquiazul.

Desde los palcos de Occidente del estadio Alejandro Villanueva hasta los camerinos y el gramado natural, el recorrido fue completo. Una vez dentro de los camerinos, el millonario consultó qué se debe hacer para que su fotografía también aparezca allí, al lado de las figuras grones, mostrando su afición por el club íntimo.

“¿When I going to put my picture here?" (¿Cuando voy a poner mi foto aquí')", preguntó a su acompañante, mientras registraba todas las fotos de los jugadores de Alianza Lima.

Luego de su recorrido, se fue a la conocida cevichería Mi Barrunto, donde degustó una leche de tigre, causa rellena y otros platos típicos.

En otra parte del recorrido se pudo observar que también pudo jugar ‘una pichanga’ con algunos amigos y jugadores del club íntimo.