Para esta temporada, Alianza Lima hizo la mayor inversión de su historia para armar un plantel que pueda competir tanto en la Liga 1 como en la Libertadores. Sin embargo, para Manuel Barreto, directivo de Universitario, esto habría generado una brecha salarial con el resto de clubes del torneo.

“Alianza Lima tiene el presupuesto más alto en la historia del fútbol peruano y solo el salario de uno de sus jugadores podría pagar la planilla del 30% de los equipos de la Liga 1″, señaló Manuel Barreto, quien fue el encargado de armar el equipo de Universitario para esta temporada junto al anterior comando técnico.

Asimismo, el director deportivo enfatizó en que “no garantiza nada gastar más. Hay que hacerlo como lo venimos haciendo en la ‘U’, preocupados en elegir bien. Si después llegamos a la situación económica de Alianza Lima, pues bienvenido sea, sino seguiremos como estamos”.

No obstante, Manuel Barreto recalcó que “nosotros sólo nos ocupamos de lo que le compete a la ‘U’. No tenemos tiempo para preocuparnos de nada que no sea el club. Muchos estaban cómodos con Universitario no siendo protagonista en los últimos años, pero estamos de vuelta y no nos moveremos”.

Cabe resaltar que, hasta hace poco, los sueldos más altos en el campeonato nacional oscilaban entre los 4 mil y 30 mil dólares, pero Alianza Lima habría roto todos los esquemas esta temporada con los fichajes de Christian Cueva, Carlos Zambrano y Gabriel Costa, entre otros, como sus mejores pagados.





