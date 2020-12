La pesadilla continúa en Alianza Lima. En medio de la incertidumbre por conocer si seguirán en la Primera División, diversos personajes que participaron en la campaña que terminó con el descenso están apareciendo en los últimos días. Uno de ellos es Luis Aguiar, quien respondió directamente a Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, por unas declaraciones.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el ‘Canario’ le respondió a Fernando Farah, directivo del Fondo Blanquiazul, con una captura de pantalla de una declaración del dirigente. En dicho post, el ex Alianza Lima desmintió a Farah y volvió a arremeter contra los que manejaron al club en el 2020.

Fernando Farah, en diálogo con Fútbol en América, afirmó lo siguiente: “Aguiar manifestó mucha incomodidad, tanta que el mismo profesor (Mario Salas) pidió que se vaya. Decía: “No puede ser que esté quejándose todo el tiempo”. Asimismo, también acotó sobre la inconformidad del uruguayo: “Tenía argumentos como que los borrachos juegan. Estaba cuestionando el manejo del profesor”.

Ante ello, Aguiar desmintió a Farah con el siguiente mensaje: “Fernando querido, me queje siempre de todo los que nos sacaron y nos mintieron todos ustedes y la administración... ¿Tienes algún problema? Llámame. Tienes mi número no precisas andar cubriendo te en la prensa porque además cada vez que hablan la cag** más. ¿Mario Salas pidió que me vaya? ¡Jajaja! Por favor, le pedí que me ayude a salir en condiciones normales por cuidar su trabajo y el del plantel porque si fuera por ustedes de haber sabido que desde 2017 cuando me hicieron la famosa camita los que estaban en su momento, no hubiese vuelto. No les importa Alianza Lima, les importa los números y se olvidan que quienes ganan y ganaron todo ese dinero fueron los jugadores dentro de la cancha con su gente, put****, insultando, alentando como sea pero como equipo grande ganador y no pensando solo en finanzas y beneficios numéricos....”.

Esta no es la primera vez que Luis Aguiar se manifiesta sobre lo ocurrido con Alianza Lima en el 2020. El 30 de noviembre, tras haberse consumado el descenso del club íntimo, el volante expresó su molestia con la directiva en su cuenta oficial de Instagram.