Leao Butrón tiene una espina clavada con Alianza Lima de los últimos años. El portero, quien logró ganarse el cariño y respeto de la hinchada con buenas actuaciones, sigue sin entender las razones que tuvo Pablo Bengoechea para no convertirlo en jugador indiscutible dentro de la institución.

“Nunca voy a discutir la decisión de un director técnico. Nunca tuve un mal entrenamiento y siempre di todo para jugar bien. Realmente, no entendí por qué nunca fui titular indiscutible para Pablo Bengoechea. Entiendo que estaba Pedro Gallese, que no es cualquier arquero. Sin embargo, el jugador siente cuando el entrenador te tiene o no confianza”, señaló el '1′ blanquiazul en diálogo con 7novenos.

Leao Butrón había confirmado que este año colgaría los guantes con Alianza Lima. Sin embargo, la paralización de las acciones hizo que que piense extender su actividad con los ‘íntimos’ unos meses más.

Alianza Lima contrató a Mario Salas para que asuma la dirección técnica del equipo. Sin embargo, el cierre de fronteras evitó que se reúna con el plantel blanquiazul, teniendo que mandar la agenda de trabajo por intermedio de entrenamientos virtuales. A pesar de ello, Leao Butrón pudo confirmar que el estratega chileno mantiene comunicación constante y va a dando a conocer lo que quiere para el grupo.

“Tuvimos varias charlas con el profesor Mario Salas. Él nos viene mostrando videos de cómo quiere trabajar el día a día, qué es lo que busca en general de Alianza Lima, qué es lo que busca de la parte posterior del equipo, salir jugando. Los detalles los va a ver cuando el cuerpo técnico esté por Lima. Creo que su idea será la misma que tuvo con Sporting Cristal, sobre todo en la intensidad”, finalizó el experimentado portero nacional.