Alianza Lima se despidió de la primera parte del campeonato en la decimosegunda ubicación, a 20 unidades del primero, Universitario de Deportes. Este lunes debutan en la fase 2 ante Ayacucho FC y tendrán una oportunidad para trazar nuevos objetivos de cara a lo que resta de este 2020.

Así lo dejó claro Leao Butrón, quien conversó, largo y tendido, con ESPN FC y reveló cómo se encuentra el equipo.

“Tengo mucho tiempo en Alianza y hemos pasado situaciones complicadas, pero creo que este es el momento más complicado que hemos vivido”, inició Leao.

“Son muchas cosas (el mal momento); el primero, un tema de rendimiento de los jugadores. No estamos al nivel que todos queremos estar. El plan de inicio de temporada tuvo que cambiar porque muchos se fueron. Por decisiones propias, por decisiones del club, por algunas ventas. A esto se le sumó la cantidad de lesionados que hemos tenido. Este lunes es la primera vez que no tendremos ningún lesionado", agregó.

Los rumores de las últimas semanas explicaban que existía una mala relación con el comando técnico liderado por Mario Salas, Butrón lo descartó por completo.

“Nuestra relación con el cuerpo técnico es la mejor. Es un problema nuestro. El jugador profesional tiene que adaptarse a cualquier situación. Venimos jugando de una manera hace tres años y el cambio nos ha costado, pero sí creemos que estamos por el camino correcto", explicó.

¿Es posible que Alianza piense en pelear el descenso?

“Tendríamos la obligación de ilusionarnos porque somos Alianza. Pero hay que ser conscientes que es difícil en un mes hacer lo que no hiciste en diez. Yo siento que el equipo está entendiendo mejor lo que se quiere. Esto tiene que estar acompañado de resultados. Tenemos que ver donde estamos e ir partido tras partido. No proyectarse mucho porque no nos conviene. Así de duro”, dijo Butrón.

“Luchar por la permanencia es real y sí se ha conversado. Hace tres cuatro partidos estábamos cerca del segundo lugar, pero eso cambió con dos o tres resultados negativos y todo se complicó. Si ganamos dos o tres partidos luchamos el campeonato, pero hoy, estamos en una situación incómoda y hay que aceptarlo para salir de ella”.

VIDEO RECOMENDADO

Gol de Jonathan Rodríguez en el Cruz Azul vs. Chivas por la Liga MX | Video: TUDN

TE PUEDE INTERESAR