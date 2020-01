Jean Deza y Kevin Quevedo se lucieron juntos al inicio del 2020. Una foto de ambos circuló en las redes sociales y se popularizó en cuestión de minutos. De ese encuentro, el flamante refuerzo de Alianza Lima reveló detalles y confesó que aconsejó a su colega Quevedo.

“Conocí a Kevin Quevedo en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, dijo Jean Deza en GOLPERU.

El delantero de Alianza Lima declaró que le dio consejos a Kevin Quevedo: “Le dije tienes talento, no te equivoques, mira cómo termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”.

“Hoy me da cólera ver un chico con talento que no lo sepa aprovechar. Muchos se preguntarán quién confía en un chico que se equivocó. Pero todos en la vida tenemos una segunda oportunidad y yo hace dos años dije, es momento de madurar y crecer”, añadió el blanquiazul.

UNA NUEVA VIDA

Jean Deza reconoció que se equivocó y dijo que hoy está enmendando su camino porque aprendió de sus errores. “Se de las condiciones que tengo hay que seguir por la línea correcta y después los logros viene solos si uno sigue por la línea profesional, antes esa palabra, ser profesional, yo no la entendía. Estoy muy convencido y con muchas ganas quiero que este año sea maravilloso para mí y mis compañeros”, comentó.

Cuadro tuve mi primer contrato profesional no lo creía, tener plata en tu mano tan joven pesaba que no lo estaba viviendo. Recibí muy rápido todo y eso no me ayudó mucho porque fue donde me comencé a equivocar de los 19 a los 22 o 23 no tomé las cosas en serio. Luego vino el castigo de FIFA y ese punto de quiebre fue bastante duro. Estas cosas golpearon bastante. Hoy doy las gracias a Alianza Lima y a sus hinchas y prometo mucho trabajo y entrega", finalizó.