Su edad, jerarquía y liderazgo son constantemente cuestionados, pero él siempre sale bien parado. Con la humildad que lo caracteriza, Hernán Barcos aceptó ser entrevistado y habló sobre todo eso e inclusive sobre si su presencia en Alianza Lima afecta o no la llegada de Paolo Guerrero. Pero, primero…

¿Fuiste a retirarte a Bangladesh?

No, claro que no. Lo tomé como un desafío, una oportunidad. Todavía no he pensado en el día de mi retiro. Siempre trabajo pensando en el momento y tratando de hacer lo mejor durante ese año. Después veo cómo se dan las cosas.

¿Qué te motivó a venir a Alianza?

Tenía tres o cuatro ofertas más, pero me motivaron la ciudad y el desafío de devolver a un club grande -que había caído- a donde debía de estar. Hablé con mi esposa (siempre tomamos decisiones juntos) y dijimos: “¡Vamos! ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a levantar a Alianza!”.

¡El ‘Pirata’ 🏴‍☠️ ya está en Perú!👏🏾



Hernán Barcos ya se encuentra en Lima y pasará los protocolos respectivos.



¡Arriba Alianza!🙌🏾#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/5KgwDTme8a — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 13, 2021





¿Y por qué no fuiste a la ‘U’?

Me llamaron y me preguntaron si me interesaba (jugar la Liga 1 y la Libertadores) y yo les dije que estaba abierto a escuchar opciones, pero luego el entrenador (Ángel Comizzo) dijo que yo estaba muy viejo y que quería jóvenes. Él se decidió por otro chico (Alex Valera) y, días después, me llamó Alianza.

¿Crees que la ‘U’ se haya arrepentido?

Tuvieron sus motivos y, obviamente, yo respeté su decisión.

Siempre cuestionan tu edad, pero nunca te lesionas. ¿Cómo haces?

Disciplina, profesionalismo y cuidado. No tomo alcohol, no fumo, como lo que tengo que comer y entreno como un joven de 20 años, así el físico me ayuda. Siempre trato de estar al 100% en prevención, fuerza y grasa porque -con 39- si tengo que bajar 1 kilo ya no demoro lo mismo que antes, que “se bajaba solo”. Hoy tengo que trabajarlo. Por eso me cuido, para no tener ese exceso, porque ya no soy veloz y, si encima tengo sobrepeso, obviamente, me va a costar mucho.

¡No será blanquiazul! Paolo Guerrero no encaja en Alianza Lima https://t.co/hjjXkJkN0M — Perú21 (@peru21noticias) January 4, 2024

¿Por eso no vas a las reuniones de tus compañeros?

Sí voy a la mayoría de las reuniones. Trato de estar siempre para tener un buen vínculo con mis compañeros. Claro que, dependiendo del momento y la situación del club, voy, pero a veces no por diferentes motivos.

¿Sientes que tu buen momento, edad y jerarquía condicionan a Alianza para fijarse en Paolo Guerrero?

La verdad que no lo sé. No sé qué piensa Alianza sobre Paolo. No creo que mi presencia condicione la suya. Él es un gran jugador y profesional que habla por sí solo, otro claro ejemplo de la edad, porque ha cumplido 40 años, está entero y acaba de ser campeón de la Sudamericana y de Ecuador con el LDU de Quito.

Tu sueño era retirarte en LDU y Paolo siempre quiso hacerlo en Alianza...

Siempre quise retirarme en Liga por la historia que construí en Ecuador. Lamentablemente, por motivos externos o porque no me dieron la oportunidad de volver... Hoy pienso en retirarme en Alianza. Si Dios quiere y hacemos las cosas bien, lo voy a poder hacer acá y feliz de la vida.

¿Cómo te convertiste en empresario?

El jugador de fútbol no tiene que dejar de hacer cosas mientras juega. Muchos esperan retirarse para -recién- ver qué hacen, si inventan algo o si emprenden. Nuestra carrera es muy corta; por eso, el dinero que se gana, tiene que invertirse y moverse para que siga generando. A mí me gusta la cafetería y puse una acá junto con mis socios. Traemos café de diferentes partes del Perú y productos argentinos, ¡una variedad linda! Así nació La Porteña.





Más allá de tus goles y asistencias, ¿qué sientes que le aportas al fútbol peruano?

El profesionalismo, la conducta, el tratar de ser el ejemplo. A veces uno comete errores, pero el 90% de las veces trato de serlo, de que puedan verme y que puedan copiar lo bueno. También trato de estar siempre a disposición para el grupo, ayudar a cualquiera, ya sea económica o emocionalmente, con la familia.

¿Y por qué crees que, cada cierto tiempo, alguien pone en duda tu liderazgo?

Hay de todo en el fútbol. Hay mucha envidia. Muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo; otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago.

Waldir Sáenz arremete contra Hernán Barcos: “Que se preocupe en hacer goles” https://t.co/fayxCp4kSz — Perú21 (@peru21noticias) May 12, 2022





¿Qué se necesita para ser ídolo?

Muchas cosas: primero, respeto por la camiseta; luego, ser campeón, porque la gente no se olvida de los títulos; y yo creo que marcar un precedente, ser alguien importante en la institución.

Te nacionalizaste casi a los 40, ¿piensas quedarte?

Estoy feliz acá. Ya hablé con mi esposa y estamos viendo para comprar un departamento para hacer algo más allá del fútbol en el Perú y poder aportar más allá del fútbol.

#OrgulloDeSerPeruano | Hernán Barcos, futbolista ⚽️ destacado, nos brinda su #testimonio al jurar como ciudadano peruano y recibir su Título de Nacionalidad 🇵🇪. Mira el #video aquí 📽️. pic.twitter.com/3pzoX3d5pl — Migraciones Perú (@MigracionesPe) December 23, 2023





¿Te gustaría tomar un cargo en Alianza después del retiro?

Ojalá que sí (se pueda). Estuve estudiando algunas cosas para capacitarme y poder ayudar al club en muchas cosas, no solamente adentro, sino también afuera de la cancha.

¿De qué te arrepientes en la vida?

El haberme ido de China, esa fue una decisión errada.

Y en Alianza...

Nada. Creo que siempre hice todo con el corazón y de la mejor manera posible.





VIDEO RECOMENDADO: