En un hecho más que lamentable, Universitario no pudo dar la vuelta olímpica en Matute porque le apagaron las luces; sin embargo, Alianza Lima afirma que no fue ni su decisión ni su culpa. ¿Será verdad?

Al terminar la segunda y última gran final, en medio de la penumbra y a oscuras, Héctor Ordóñez, vocero de los victorianos, sorprendió a todos negando que su club tenga alguna responsabilidad en lo sucedido.

“Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación y apagar las luces, no fue una decisión del club”, declaró el vigente delegado aliancista exculpando al ‘equipo del pueblo’.

Luego, ‘Tito’ Ordóñez agregó -con un sospechoso misterio- que “ustedes se van a enterar la verdad y van a entender cuál fue el motivo y la decisión que tomaron las autoridades, quienes nos dieron los pasos a seguir”.





Mister Chip sobre “apagón” en Matute:

El primero en pronunciarse sobre el “apagón” premeditado en el estadio Alejandro Villanueva ante el campeonato obtenido por Universitario fue el popular Mister Chip.

Sí. El estadístico deportivo más conocido en el mundo cubrió la segunda gran final para una conocida marca de apuestas que funciona en Perú y lamentó lo ocurrido en Matute.

“¡Hay que saber perder, respetar al rival y dejarle celebrar. Cuesta mucho ganar un título y merece festejarlo y que lo puedan ver todos sus aficionados”, sentenció el español.





