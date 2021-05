El equipo femenino de Alianza Lima dio otra exhibición de su potencial y derrotó 6-0 a César Vallejo en su segundo tope de preparación con miras a la Liga 2021, que se inicia el próximo 29 de mayo. Adriana Lúcar, quien no pudo jugar la semana pasada en la goleada 5-0 sobre Academia Cantolao, fue la figura y convirtió tres goles.

En el campo Teófilo Cubillas, las íntimas dominaron ampliamente a su rival y confirmaron que están preparadas para ir en busca de sus grandes objetivos de la temporada: ganar el título y clasificar a la Copa Libertadores. Myryam Tristán, Alison Reyes y la venezolana María Ortegano marcaron los restantes tantos.

El técnico Samir Mendoza arrancó el partido con un sistema 3-4-3: Annie del Carpio en el arco; Yoselin Miranda, Alison Reyes, Xiomara Canales en la defensa; Catherinne Bringas, María Ortegano, Cindy Novoa, Amparo Chuquival en la volante; Sandy Dorador, Adriana Lúcar, Myriam Tristán en la delantera. La etapa inicial concluyó 3-0, con goles de Lúcar, Tristán (penal) y Reyes.

Para la segunda parte, el DT aliancista pasó a jugar con un 4-4-2 e inició las acciones con la siguiente formación: Alexandra Zamora; Camila Oliva, Neidy Romero, Alison Reyes, Xiomara Canales; Yomira Tacilla, Yoselin Miranda, Cindy Novoa, Anaís Vilca; Sandy Dorador, Myriam Tristán.

El duelo estuvo marcado por constantes cambios y reingresos. Así, Adriana Lúcar, que no comenzó el segundo tiempo, reingresó a los 15 minutos de la etapa final y marcó otros dos goles, antes de que Ortegano cerrara la goleada. En el amistoso también fueron de la partida Andrea Valderrama, Jasmín Porras, Sashenka Porras y Yamilé Rivas.

Como la semana pasada, el técnico de la selección peruana femenina y también Jefe de la Unidad Técnica, el brasileño Doriva Bueno, estuvo presente en Matute para apreciar, sobre todo, a jugadoras de las categorías sub 20 y sub 17. Ante Vallejo, el DT aliancista apostó por dos jugadoras sub 17 (Sashenka Porras y Jazmín Porras) y tres sub 20 (Camila Oliva, Anaís Vilca y Yamilé Rivas).

