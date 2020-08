Después de la suspensión de la Liga 1 por las autoridades locales, los clubes pertenecientes a la Primera División han iniciado campañas para crear conciencia entre los hinchas que tienen como finalidad evitar actos similares a los acontecidos cerca del Estadio Nacional el último viernes.

En esa línea, Alianza Lima lanzó un video mediante las redes sociales, en cuyo contenido brindan las recomendaciones que un verdadero fanático debe cumplir en el contexto de la pandemia del coronavirus.

“Un verdadero hincha no acompaña a su club, no va al estadio, no se junta a alentar, no hace banderazos, ni tampoco caravanas, no espera a sus jugadores, ni canta al lado del bus, cuida a su familia”, indica la publicación de los Blanquiazules.

Enseguida, Alianza Lima sugiere que “hoy un verdadero hincha se queda en casa. Todo lo que te dijeron que hacía un buen hincha, hoy ha cambiado. No vengas a vernos. Necesitamos que te cuides y cuides a los demás”, añade.

Y, para cerrar con los consejos, los victorianos añadieron que “hoy debemos ser más hinchas de nuestras familias, hoy debemos ser mejores personas, solo así cuidará al fútbol y a tu club”, concluye el mensaje dentro del video.

Liga 1, el compromiso de los clubes

Las instituciones que forman parte de la máxima categoría del fútbol peruano divulgaron un comunicado dirigido a las autoridades, los aficionados y la población en general para comprometerse a fomentar las disposiciones del Gobierno.

“Instamos a todos los hinchas del fútbol peruano y a la población en general a cumplir con todos los parámetros de seguridad dispuestos por las autoridades”, indica. En otra parte de la extensa nota, las entidades nuevamente se dirigen a los fanáticos. “Exhortamos a todas las hinchadas y público en general a que nos alienten desde casa”, señala.

