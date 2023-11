Alianza Lima sigue de malas. Tras perder la final ante su clásico rival, ahora los blanquiazules tendrán que enfrentar al Ministerio Público por el “apagón” al final del partido ante Universitario.

Como se recuerda, luego del pitazo final que coronó a los cremas como los nuevos campeones nacionales, las luces del estadio Alejandro Villanueva se apagaron poniendo en riesgo a todos los presentes.

Por ello, la “Fiscalía Penal de turno sigue la investigación contra los que resulten responsables de los presuntos delitos de exposición al peligro y disturbios en agravio de ciudadanos y policías”.

“Ello debido al corte de fluido eléctrico en el estadio Alejandro Villanueva al finalizar el encuentro entre Alianza Lima y Universitario”. El Ministerio Público busca “identificar e individualizar responsabilidades”.

Ello debido al corte de fluido eléctrico en el estadio Alejandro Villanueva (La Victoria) al finalizar el encuentro deportivo entre los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes.

También se dispuso efectuar diligencias para identificar e individualizar responsabilidades. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 9, 2023

Sobre esto, el delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez se pronunció ayer afirmando que “esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación y apagar las luces, no fue una decisión del club”.





