Fernando Martel estuvo durante una temporada en Alianza Lima, pero el impacto fue tal, que parece que hubiera estado en el club victoriano por muchos años. En el recuerdo quedan los golazos que hizo con camiseta blanquiazul, el título del 2006, pero también una anécdota de una vez que casi le roban en Lima.

“Estaba en Miraflores. Yo iba a pie, de la casa de Rodrigo Pérez (compatriota suyo y compañero en Alianza Lima) a mi casa. Tenía un reloj que me había comprado hace poco, la cadena.. y me iban a asaltar”, empezó el relato Martel, en entrevista con Movistar Deportes.

¿Qué pasó después? “Aparecieron dos de ahí de La Victoria, no me preguntes de dónde, y ellos lograron conseguir que no me asaltaran. Entonces, me sentía como en mi casa. Saber que siempre estaba alguien del Comando Sur atrás, la verdad, que estoy agradecido con ellos eternamente”, añadió el exfutbolista.

Retirado del fútbol profesional el 2013, Fernando Martel solo tuvo palabras de elogio para la hinchada de Alianza Lima, que lo arropaba, siempre que llegaba o salía de La Victoria. “A veces salía de pie, a veces salía en auto. Es algo que fue creo que anormal dentro de lo que se da de un extranjero en un país”, contó.

“Me trataron de una manera que, cualquiera que estuviese en mi pellejo, le gustaría. Eso es impagable. Creo que con Alianza, si se hubiesen hecho las cosas bien, hubiéramos seguido unos dos pasos en la Libertadores. Le mando saludos a todo ese grupo. De que hubo diferencias, hubo, pero tienen que saber que fue en beneficio del título que se consiguió”, resumió Martel sobre su paso por la institución.

NO DEJES DE VER