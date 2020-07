Oficializada la salida de Federico Rodríguez de Alianza Lima, el delantero confesó que su partida se debe a motivos familiares. Entre otras cosas, el uruguayo reveló también que descartó una oferta del fútbol asiático para seguir en su momento en la escuadra victoriana.

“Rechacé una mejor oferta económica de China por quedarme en Alianza. Yo estaba muy cómodo en el club y China, con otro idioma y la lejanía, se me hacía complicado”, contó Federico Rodríguez, en entrevista con Fútbol como Cancha, de RPP.

“Yo me tengo que ir por un tema familiar, es algo que decidí hace dos semanas. Es una decisión que ya tomé porque mi familia es lo primero y lo demás secundario”, explicó Federico Rodríguez, quien alcanzó anotar nueve goles con camiseta blanquiazul.

Por otro lado, el charrúa consideró que el balance de su estancia en el cuadro victoriano fue positivo. “De Alianza Lima me llevo un año hermoso. El primer semestre fue hermoso, más allá que no pudimos ganar el campeonato. Como balance, para mí, fue positivo y me llevo una gran imagen del club y sus hinchas”, añadió.

Ya sin Federico Rodríguez, Alianza Lima continúa con los trabajos, al mando del chileno Mario Salas, buscando llegar de la mejor forma para la reanudación de la Liga 1. Los Íntimos’ se verán las caras con Binacional, el 9 de agosto, en el Estadio Nacional.

