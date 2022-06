En la fecha 17 del Torneo Apertura, Alianza Lima visitará a Binacional, con la obligación de ganar para seguir peleando por alcanzar el primer lugar. Sin embargo, los ‘Blanquiazules’ han mostrado incomodidad con la Liga de Fútbol Profesional (LFP), debido a los problemas con el transporte para llegar a Juliaca, ciudad donde se desarrollará el encuentro.

Ante los inconvenientes por el cierre del aeropuerto en la ciudad de Puno, el club de La Victoria envió un contundente comunicado. A través del documento, la institución “expresa su malestar por una nueva muestra de falta de planificación de la LFP, organizadora de la Liga 1, la cual obligará al equipo a realizar un viaje de casi 12 horas para disputar el partido”.

De la misma forma, desde Alianza Lima consideran que “el itinerario de viaje no corresponde con un campeonato profesional”, dado que las autoridades del torneo peruano no tomaron en cuenta que el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca (cerrado desde el 22 de mayo) no empezó a operar desde el 15 de junio, como estaba previsto, sino que recién lo hará desde el día 20.

“El plantel tendrá que volar este sábado a primera hora rumbo a Arequipa y luego tomar un bus con destino a Juliaca, donde llegará casi por la noche. Los jugadores perderán un día completo de entrenamiento y verán afectada su preparación para el encuentro”, agrega el comunicado.

De la misma forma, Alianza afirmó que “programar un partido en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca supone una irresponsabilidad de la propia Liga, que jornada tras jornada viola las bases del torneo”. Los ‘Blanquiazules’ argumentan que el reglamento indica que el recinto deportivo debe estar situado a una distancia máxima de 150 kilómetros del aeropuerto, norma que no se ha cumplido con el escenario de Binacional en los ocho partidos de local que ya jugó. Si bien la regla puede romperse de manera excepcional, en La Victoria resaltan que se ha convertido en “un permanente incumpliendo de las bases”.

Finalmente, “pese a no estar de acuerdo con las condiciones de la Liga para el traslado de la delegación a Juliaca”, Alianza Lima confirmó que jugará este domingo ante el ‘Poderoso del sur’, “ratificando su respeto a las normas que rigen nuestro fútbol”. A la vez, el club informó que “seguirá alzando su voz ante las irregularidades y despropósitos que, lamentablemente, siguen afectado el desarrollo de nuestro fútbol y nos impiden crecer como todos queremos”.

