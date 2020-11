Alegría y bronca. Eso es lo que mostró Marcio Valverde, uno de los verdugos de Alianza Lima en el partido que lo envió a la Segunda División. El volante terminó indignado con el árbitro Kevin Ortega, a quien acusó de insultarlo por celebrar el primer gol de Sport Huancayo en el Estadio Nacional.

“Lamentablemente a ellos nadie les dice nada. Nadie sabe lo que pasa dentro de un campo. Él me insultó dentro del campo y cuando hice el gol, se ve en la repetición, va corriendo detrás y me dice: a ver que celebre y que me iba a expulsar y me mentaba la madre. Por eso vine corriendo para decirle al Comisario. Estos arbitrajes no pueden ser posible y es un árbitro FIFA, debería darle vergüenza”, contó.

El experimentado desmintió todas las especulaciones que se tejieron antes del partido. “Se puede hablar muchas cosas por afuera, la gente puede hablar un millón de cosas. Nosotros sabíamos lo que nos jugábamos hoy y eso era lo más importante hoy. Hicimos caso omiso a lo que se decía afuera. Teníamos claro un objetivo que era clasificar a la Sudamericana y no esperar un resultado que nos podía dejar afuera”, expresó.

Valverde denuncia mala actitud de árbitro. (Foto: GOLPERÚ)

“Ha sido un partido muy bueno para nosotros, para lo que queríamos. Estamos nuevamente en un torneo internacional, que es justo por lo que hemos hecho durante todo el año. Ahora es felicidad tremenda, pero esto no termina porque hay que enfocarse en el partido del miércoles y queremos seguir avanzado que es la idea”, comento.

