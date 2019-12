El sorteo de la Copa Libertadores 2020 determinó que Alianza Lima esté ubicado en el Grupo F, junto con Nacional de Uruguay, Racing Club y Estudiantes de Mérida. Y a partir de ahí, se generó el debate en el programa FOX Sports Radio Perú, sobre dónde debería jugar de local el club victoriano.

Si bien el Estadio Nacional fue alternativa para Alianza Lima -con el fin de tener mayores ingresos económicos el 2019 y 2018-, para los duelos de Copa Libertadores ante Boca Juniors, River Plate e Internacional, Flavio Maestri prefiere que para el 2020 Matute sea la casa de los ‘Íntimos’ en la competencia internacional.

“No es lo mismo jugar una Copa Libertadores con Alianza Lima, en Matute, que en Estadio Nacional. En el Nacional no se escucha a la hinchada. Que me disculpen, pero no se escucha”, aseguró Maestri.

“En Matute, la tienes acá (señalando su oído) a la hinchada de Alianza. Te empuja, te presiona. Sientes el aliento del hincha en Matute. No se escucha en el Nacional. Con respeto, pero... no es lo mismo”, agregó el ahora panelista del programa deportivo.

Recordemos que Flavio Maestri conoce muy bien el Estadio Alejandro Villanueva, debido a que fue jugador de Alianza Lima en dos etapas: 2004 y 2006-2007.