Alianza Lima encarará lo que resta de la temporada 2020 sin Mario Salas , quien se quedó sin respaldo por parte del Fondo Blanquiazul tras acumular seis derrotas consecutivas en el banquillo ‘íntimo’.

Según afirmó ‘RPP’, el extécnico de Colo Colo no será más entrenador de Alianza Lima luego de la derrota del conjunto victoriano ante Deportivo Municipal por la Fase 2 de la Liga 1.

La decisión habría sido tomada por el Fondo Blanquiazul en las últimas horas, debido a la cantidad de partidos perdidos de Alianza Lima al mando del ‘Comandante’ en las últimas fechas.

Cabe mencionar que el cuadro intimo se ubica en la zona baja de la tabla de posiciones, por lo que en las próximas siete fechas deberá sumar la máxima cantidad de puntos para evitar pelear el no descender.

Daniel Ahmed y Jaime Duarte tomarían las riendas del equipo para la próxima jornada, en la que los blanquiazules intentarán lavarse la cara cuando enfrenten a FBC Melgar.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, dijo Salas este viernes tras la caída de Alianza Lima ante Municipal.

Bajo las órdenes de Salas, Alianza Lima registró solo dos victorias, nueve derrotas y siete empates en 18 partidos, sumando 15 puntos de 54 posibles.

