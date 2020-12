Alianza Lima cayó ante Sport Huancayo por 2-0 en la última fecha de la fase 2 de la Liga 1, sumando su sexto partido sin poder ganar y quedando sentenciado a jugar en la Liga 2 el próximo año. Tras la catástrofe deportiva, algunos trabajadores decidieron dejar la institución, entre ellos, Daniel Ahmed, técnico del primer equipo.

En una audio que rápidamente circuló por redes sociales. el entrenador argentino da luces de lo que vivió en su estadía en Alianza Lima, que al parecer, no fue la más agradable.

“Este fútbol peruano está muy sucio, habiendo peruanos muy capaces como vos y como otros que he conocido. Está dominado por gente muy sucia”, explica Ahmed.

“Estuve 25 días como entrenador del primer equipo y 11 meses reformando una institución que estaba corrompida por contratos exagerados, por contrataciones mal hechas de jugadores”.

“Un club que en 119 años solamente tiene una explanada, donde construyó un estadio y ni siquiera ese lugar lo compró, se lo donaron. Quiere decir que en 119 años ningún dirigente hizo algún esfuerzo para que Alianza tenga la grandeza que dice su gente”, agrega el argentino.

DEFENSA DEL FONDO BLANQUIAZUL

Los hinchas señalan al Fondo Blanquiazul como el principal responsable del descenso; sin embargo, para Daniel Ahmed esto no debería suceder.

“Alianza es grande por su gente, no por la gestión que ha tenido. A este Fondo Blanquiazul lo matan, pero son gente que entró en enero y lo culpan de este descenso . La gente lo sabe, empezó la pretemporada el 5 de enero. Quiere decir que el plantel no se armó el 1 de enero, se armó en el 2019”.

“Hubo un entrenador que tiene mucha incidencia en el plantel, gente que venía desde lo deportivo, con mucha incidencia en el armado del plantel. Esta gente tiene poca, invirtió más de 8 millones en el fútbol peruano. Son hinchas de Alianza, que no quieren robarle al club y se están comiendo el plato que cocinaron los anteriores”.

“Toda la sociedad está juzgando a gente que no es responsable de lo que le pasa a Alianza, esto tiene mucha historia y mucho tiempo atrás. En Alianza me encargué de hacer proceso, no había uno solo. En Alianza para buscar un jugador, venía un intermediario (...)”.

Sobre la crisis institucional que vive el club íntimo, Ahmed, dijo: “En las categorías menores, un entrenador dirigía dos categorías, 60 chicos. Pero fue enorme lo que hemos hecho este año, yo vine para el desarrollo, la debacle deportiva es por el equipo que se armó a principio de año. Después se tuvo decisiones de sacar jugadores del primer equipo, por ‘X’ motivos, en este caso como los uruguayos, que debilitaron al grupo. Por este equipo pasaron tres entrenadores, y los 3 campeones nacionales, Bengoechea, Salas y yo. La única diferencia es que Bengoechea arrancó con una pretemporada y un plantel completo, Salas cinco meses con el plantel y además de esos 5 meses con más jugadores en su plantilla y yo tuve 25 días, de los 365 días del año. Con un plantel extremadamente mermado con Cruzado y Quijada lesionados (...) Eso era todo lo que había”

“Me pidieron 20 mil veces que agarre el equipo y yo por hacerle el bien al club, agarré algo que era increíblemente difícil, porque entrenadores con pretemporadas no lo pudieron lograr. Yo tuve 25 días de los cuales 7 fueron partidos, de esos 18 días, 7 fueron regenerativos, los jugadores no entrenan, quiere decir que tuve 11 días. De esos 11, 7 días fueron los días previos al partido. Quiere decir que tuve 4 días para entrenar ¿Y yo soy el culpable del descenso de Alianza? Yo no soy el malo de la película”.

