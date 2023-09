De confirmarse sería la peor noticia para Alianza Lima. Luego de la victoria contra Unión Comercio y de colocarse en lo alto de la tabla del Clausura, los ‘Íntimos’ sufrirían la baja por lo que resta del año del jugador Cristian Benavente.

Según Gol Perú, el ‘Chaval’ sería operado otra vez y su retorno a las canchas es incierto.

“Hoy me decían (en Alianza Lima) que no estaba del todo bien (Benavente), iban a evaluar si necesitaba una nueva intervención, que por ahora no estaba bien y no hay fecha para su regreso a las canchas”, reveló Javier Sáenz.

Como se recuerda, recientemente el atacante regresó de España donde estuvo siete meses en rehabilitación tras someterse a una operación de los ligamentos cruzados en enero.

Por dicho motivo, el ‘Chaval’ no ha tenido minutos en el Apertura 2023 ni en la Copa Libertadores.

Ahora solo falta esperar que el cuerpo médico de Alianza Lima confirme esta información y cuál es el futuro de Benavente, así como el de Santiago García, que también fue operado.