Christian Neira firmó por Alianza Lima y, en búsqueda de ser el ‘cerebro’ de los blanquiazules, habló de sus ídolos y, sobre todo, de su estilo.

El habilidoso mediocampista moyobambino reconoció que vivió un calvario para llegar al ‘equipo del pueblo’, del cual es hincha de nacimiento él y su familia.

“Lo soy desde muy pequeño. Me acuerdo que cuando me sentaba a ver los partidos del equipo junto a mi abuelo y a mi tío”, reveló el exUnión Comercio.

Luego, el enganche confesó que, “en ese tiempo, me gustaba mucho ver a Jefferson Farfán y Jhonnier Montaño, porque lo hacían en la posición que yo quería”.

Asimismo, “a nivel internacional, me encanta ver jugar a Eden Hazard. Incluso me la paso viendo todos sus videos a diario, porque me gusta cómo regateaba”.





