Por su participación en el tricampeonato, sus goles, asistencias y entrega, Roberto Palacios es uno de los ídolos de Sporting Cristal, pero el ex ‘10’ no siempre fue hincha, ya que su primer amor fue por Alianza Lima, así lo confesó en una entrevista exclusiva para Perú21.

“Yo era hincha de Alianza Lima por mi familia, pero no tenía ese sentimiento, porque nunca fui a ver un partido, nunca estuve pendiente ni tuve la camiseta de pequeño. A las justas tenía una para ir a fiestas, menos iba tener otra de un club”, aclaró el popular ‘Chorri’.

Asimismo, el habilidoso ex futbolista chorrilano confesó que, “cuando llegué a Sporting Cristal, las cosas cambiaron: me identifiqué mucho y, cada vez que jugaba, defendí esa camiseta celeste con amor y con pasión. Así me hice hincha”.

Vale precisar que Roberto Palacios llegó al Sporting Cristal a los 13 años procedente de Alianza Lima y, una vez en La Florida, nunca más quiso salir porque se enamoró del trabajo de los ‘celestes’ en menores a cargo del mítico Alberto Gallardo.

“Estaba encantado con la forma de de entrenar y ahí le dije a mi mamá: “¡Me quedo! Porque quiero seguir mejorando y aprendiendo”. Cada año jugué torneos donde enfrentaba a Alianza, a la ‘U’, Municipal, Ciclista, entonces comencé a defender esa camiseta con todo el cariño y ahí comencé a amarla y a volverme hincha”, finalizó.





VIDEO RECOMENDADO: