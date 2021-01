Carlos Bustos aterrizó en Lima con la convicción de iniciar los trabajos con Alianza Lima lo antes posible; sin embargo, sus planes se han visto trastocados luego que el gobierno peruano anuncie cuarentena obligatoria para toda Lima por la segunda ola de la pandemia por coronavirus.

En conversación con ‘Voces del Fútbol’, Bustos explicó qué sucederá con la pretemporada blanquiazul, que en un inició iba a ser programada para los primeros días de febrero.

“Estamos pendiente de los temas administrativos y el reclamo, pero nosotros trabajamos para afrontar la Liga 2. Definitivamente esta situación (aislamiento) nos movió los planes, tendrá que ser de otra manera”, explicó el entrenador.

Alianza Lima aún no define cuáles serán sus últimas contrataciones para esta temporada. Bustos se refirió al tema: “Hay que ser muy respetuosos con los nombres, queremos jugadores que quieran estar. Primero es muy positivo que quieran estar en Alianza, pero antes debemos evaluar una serie de análisis para terminar de definir”.

Guillermo Salas, entrenador que fue parte del club la temporada pasada e incluso dirigió al equipo en un partido tras la partida de Mario Salas, sonó como una posibilidad para reforzar el grupo de Bustos.

“Yo he estado ocupado con algunas cosas y no estoy al tanto, estamos terminando de resolver algunas situaciones y si Guillermo es el hombre que se va a sumar al comando técnico y una persona como preparador de arqueros, me gusta decirlo cuando esté la confirmación del club. Yo todavía no he tenido comunicación con el club y no está anunciado”, dijo el DT íntimo.

