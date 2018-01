Soñar no cuesta nada. Eso es lo que piensa Carlos Ascues, quien se prepara para brillar este año con Alianza Lima . El volante quiere hacer una buena Copa Libertadores a fin de tener más chances de ser convocado a la selección que disputará el Mundial de Rusia 2018.

“Se viene la Copa, nos ha tocado un grupo lindo para jugar, para mostrarnos, para hacer historia. Siempre estoy pensando en la selección. Ahora quiero ponerme bien en la pretemporada, jugar la Copa y ser llamado (para jugar el Mundial)”, destacó el ‘Patrón’.

Ascues, quien en los últimos días ha sido ubicado como ‘10’ en los partidos de práctica, dijo que no tiene problemas en jugar donde lo ponga el DT Pablo Bengoechea.

“El ‘Profe’ me pone allí, no tengo ningún problema en jugar donde sea. La cosa es estar en el once. Trato de adaptarme lo mejor que puedo a cada posición en la que me pone el técnico”, sostuvo.

¿DÓNDE ESTÁ FIGUERA?

En Universitario, el venezolano Arquímedes Figuera genera incertidumbre. Resulta que el representante del jugador no ha respondido a la oferta que le hicieron llegar los cremas. El volante sigue entrenando en su país con el Deportivo La Guaira, dueño de su carta pase. La directiva de la ‘U’ espera que el llanero llegue a Lima en las próximas horas.

TENGA EN CUENTA:

* Alianza Lima jugará su primer amistoso de la pretemporada ante la selección de Chincha, con el cual se medirá a las 8:00 a.m. en la Videnita de esa ciudad.

* Los ‘grones’ formarán con Butrón; Garro, Araujo, Godoy, Duclós; Cruzado, Costa, L. Ramírez, Velarde, Ascues y Hohberg.

* Ángel Romero podría ser el reemplazante de Figuera si este decide no regresar a Universitario.