Alianza Lima jugó sus dos peores partidos de la temporada justo en las finales y uno de los grandes ausentes entre los titulares fue Bryan Reyna, quien -por eso- arremetió contra su propio técnico.

El también delantero de la Selección Peruana no aguantó la derrota ni perder el campeonato en casa ante Universitario y, en medio de toda su frustración, no se contuvo y culpó a Mauricio Larriera.

“Lo único que digo es que no me parece porque yo he venido sacándome la mie*** en estos partidos y no es posible que no haya arrancado. ¡A mí me j*** mucho esto!”, disparó el aún extremo blanquiazul.

Luego, el polémico Bryan Reyna continuó: “Estoy como la mie*** ahora. Las cosas están así y ya está. En todo el año no se acercó a hablar conmigo y, ahora, tampoco quiero hablar con él (Mauricio Larriera)”.





Bryan Reyna: de fichaje estrella a decepción

A pesar de que en la primera final el gol se originó en sus pies, recordemos que fue por un balón que él no supo controlar y que, afortunadamente para su club, le quedó a Gabriel Costa frente al arco rival.

En la segunda final, como en todo el Clausura, de Bryan Reyna se vio poco o nada. En este último torneo, el extremo íntimo apenas anotó un gol y no dio ninguna asistencia siendo titular en la mayoría de encuentros.

Finalmente, en toda la temporada, el puntero victoriano sólo marcó 4 tantos y dio 1 habilitación para que sus compañeros anoten algún gol, participando del 9% del total de anotaciones de su club en el año. Pobre.





