Andrés Andrade fue uno de los grandes fichajes de Alianza Lima para esta temporada, pero tras superar su fuerte lesión no renovó. Al enterarse de ese lamentable suceso, el ‘Rifle’ disparó.

El habilidoso volante colombiano conversó con ‘VBar Caracol’ y no se guardó nada, ya que reveló cómo la dirigencia blanquiazul primero le dijo que sí antes de cambiar de opinión y luego le dijeron que no.

“Tuve conversaciones con los directivos antes de terminar el torneo y me dijeron que querían contar conmigo, pero que debía de esperar la decisión del cuerpo técnico”, confesó el talentoso cafetero.

Sin embargo, “tras la llegada del nuevo DT, me dijeron que no iban a contar conmigo y que, por lo tanto, no me iban a extender el contrato. El ‘profe’ me dijo que la decisión ya estaba tomada y no podía hacer nada”.

“Fue un golpe muy duro para mí, porque nunca había pasado esto. Es la primera vez que tengo una lesión tan larga y encima me quedo sin equipo porque no me respaldan. Fue un golpe difícil”, sentenció.

Como se recuerda, en julio de este año, a Andrés Andrade le recrudeció una fuerte lesión en el ligamento cruzado anterior en los meniscos de la rodilla, por lo que tuvo que ir a cirugía, la cual fue cubierta por Alianza Lima.

No obstante, al tardar en demasía su recuperación y al disputar únicamente 15 partidos con los íntimos (12 en Liga y 3 en Copa Libertadores), los directivos decidieron dar por finalizada su estadía en La Victoria.





