La temporada 2018 de Sporting Cristal fue una de las mejores de los últimos años. Al mando de Mario Salas, hoy entrenador de Alianza Lima, el conjunto rimense se coronó campeón nacional, con un juego vistoso. De hecho, el equipo fue reconocio y se valoró el trabajo del ‘Comandante’.

A propósito de ello, en una entrevista con Radio Ovación, el jugador de Alianza Lima, Aldair Fuentes, se refirió a aquel grupo de jugadores del cuadro celeste y destacó el trabajo del estratega. “El jugador de Alianza es pícaro y esperemos que lo vaya aportar el profesor Salas, aumentar lo que es el club. Uno trabaja para estar siempre preparado, cuando llegue la oportunidad uno debe estar listo. El Cristal de Salas era una máquina, jugaban de memoria", indicó.

Por otro lado el jugador también se refirió a lo complicado que fue entrenar durante la cuarentena y mantenerse en forma para el reinicio de la Liga 1. “Es distinto entrenar en casa que al aire libre. Empezamos trabajando solo, sin Zoom, luego comenzó los trabajos colectivos por videollamada”, dijo.

“No he subido de peso, sigo una dieta y converso con el nutricionista, pero cuando me doy el gusto de comer un postre y si solo tengo un turno, entreno extra para quemar lo que he comido. Eso me ha ayudado bastante”, continuó.

Finalmente, Fuentes contó que hace poco conversó con Pablo Bengoechea, extécnico del cuadro íntimo. “Hace dos o tres semanas hablamos, me preguntó cómo estoy y es una pena la manera de cómo se fue. Cuando llegó dio buenas cosas a Alianza como un campeonato. En el fútbol puedes estar muy alto, pero puedes tener esos bajones y yo estoy agradecido por todo lo que me dio hasta ahora”, sostuvo.

