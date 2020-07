Adrián Balboa, exdelantero de Alianza Lima, lamentó como se dio el final de su cesión a préstamo en el club victoriano, tras regresar al país con ilusión y enterarse que Mario Salas no lo tenía en sus planes.

El atacante uruguayo se encuentra en Lima tras acabar contrato con Alianza Lima el pasado 30 de junio y no tiene claro cuando podrá retornar a Uruguay en un vuelo humanitario por los efectos de la pandemia de COVID-19. Incluso podría perderse en nacimiento de su hijo.

“Quería quedarme en Uruguay, tenía 5 días más de contrato y me hicieron viajar. Me dijeron que hasta último momento no se decidían, los dirigentes me querían y el nuevo cuerpo técnico no. Lo podrían haber resuelto antes, eso fue lo que les dije”, indicó Adrián Balboa para Radio Sport 890 AM de Uruguay.

“El tema ahora es cómo me vuelvo. Tengo que esperar por algún vuelo humanitario para volverme a Uruguay. Estuve llamando a la Embajada en Perú y está bastante complicado, hay 150 personas varadas como yo. Si llega a nacer mi hijo, ya tengo asumido que no voy a estar”, sostuvo añadió ‘Rocky’, quien interesaba al vigente campeón del fútbol peruano, Binacional.

¿Rival de Alianza Lima?

En conversación con Ovación, el técnico de Binacional, Flabio Torres, señaló que existe una posibilidad de contar con Adrián Balboa: “Sí tocamos el tema del jugador. Lo estuve mirando en algunos partidos y va a depender mucho de si Aldair Rodríguez sale al exterior. Si Aldair continúa con nosotros, creo que no hay necesidad de más delanteros porque tenemos a Gularte, Zeta, Osorio. Además, tenemos el cupo de los extranjeros y, entonces, no habría otra posibilidad. Pero creo que dependería de si Aldair sale al exterior”, afirmó el entrenador colombiano.

