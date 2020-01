Un día antes Alexander Lecaros quedó maravillado con las instalaciones del Estadio Nilton Santos. Y un día después, el peruano fue presentado oficialmente como refuerzo del Botafogo. La emoción del atacante fue reflejada ni bien se sentó en la mesa de la conferencia de prensa.

“Entre mis características está jugar en ambos lados. Mi fortaleza es el uno contra uno. También puedo jugar de lateral. Creo que vamos a alcanzar cosas importantes en la temporada”, aseguró Alexander Lecaros ante los periodistas.

Asimismo, el exjugador de Real Garcilaso se animó a mencionar a Lionel Messi y Neymar, como dos de las estrellas que sigue. “Yo siempre miro a Neymar, a Messi, que tienen el mismo tipo de juego. Eso también me motiva para seguir”, contó.

“Sorprendente. Sentí la presión de estar en el campo, me sorprendió mucho”, confesó el futbolista de 20 años sobre el estadio. En referencia al fútbol peruano, dijo: “Está mejorando y cambiando mucho. La selección se está renovando, también tenemos muchos extranjeros en el país”.

Por otro lado, Lecaros habló de las referencias que le dio su padre para fichar por el Botafogo. “Mi padre no pudo ser jugador profesional, pero era un gran jugador. Me habló de Botafogo, que era un gran equipo, que envió muchos jugadores a la selección nacional. Me motivó mucho a jugar en un gran club y también en Brasil", reveló.

“Mi papá me comentó sobre los jugadores que pasaron por Botafogo, sobre Didí, que fue entrenador de la selección peruana. Eso me hizo venir”, sentenció.

Botafogo dio a conocer, días previos a la última Navidad, el acuerdo al que llegó con Alexander Lecaros, con un contrato de dos temporadas. Será la primera experiencia del jugador en el fútbol extranjero.