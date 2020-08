Aldair Rodríguez está a punto de cumplir uno de sus sueños más deseados, entrenar con la selección peruana en la Videna. El delantero de Deportivo Binacional es una de las novedades en la lista de Ricardo Gareca y espera convencer al entrenador de tenerlo en cuenta para el inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

En entrevista con Movistar Deportes, el delantero de Deportivo Binacional contó que el llamado del ‘Tigre’ significó una sorpresa para él, ya que nunca llegó a tener contacto con alguien del comando técnico de la Selección Peruana.

“No hubo ningún tipo de comunicación conmigo, fue una sorpresa para mí, lo demás eran especulaciones pero no había nada confirmado. He venido trabajando bien y he demostrado que puedo aportar un granito de arena. He mantenido una continuidad que esperaba y eso ha ido de la mano con goles, creo que gracias a eso estoy convocado ahora”, señaló Aldair Rodríguez.

En la misma conversación el goleador del ‘Poderoso del Sur’ aseguró que cuenta con características parecidas a las de la ‘Foquita’. “No soy un delantero central que está estático o que está muy metido en el área, soy de salir, de hacer diagonales, de moverme un poco más. Por eso creo que mis características son similares a las de Jefferson Farfán”

Ricardo Gareca: “Hay jugadores que queremos observar”

Después de varios meses aplazando la convocatoria, debido a la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo entero y que impidió que casi todas las actividades se desarrollen con normalidad, Ricardo Gareca por fin anunció la primera lista de jugadores para arrancar con los entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a las Eliminatorias para ir al Mundial Qatar 2022.

En la conferencia de prensa que brindó, el técnico de la bicolor habló sobre los jugadores que recibieron el llamado a la Selección por primera vez. “El seguimiento es el que habitualmente hacemos, donde se lo ve al jugador técnicamente. Vamos sacando conclusiones, recogiendo la mayor información del jugador y vamos viendo. Hay jugadores que queremos observar”.