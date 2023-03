La Federación Peruana de Fútbol vive momentos tensos por dos frentes: por un lado, la lucha por los derechos de transmisión con algunos clubes y el Consorcio y, por el otro, la investigación por organización criminal que le abrió el Ministerio Público a solicitud de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Sin embargo, ninguna de las dos, ni todos los problemas en medio de ambas, han logrado que Agustín Lozano dé un paso al costado como presidente de la FPF.

“Ningún club me lo ha pedido oficialmente (que renuncie). En cambio, quiero agradecer a los clubes de Liga 1, Liga 2 y departamentales, quienes estos días me han ofrecido su respaldo, su solidaridad y apoyo. Agradezco el respaldo de la gran mayoría de la Asamblea de Bases. La Federación no trabaja para mejorar a una institución, sino a todo el sistema del fútbol peruano”, sentenció el actual mandamás del fútbol peruano.

Cabe recordar que, los pedidos de algunos directivos (como César Torres) para que Agustín Lozano deje la presidencia de la Federación sólo fueron declaraciones, mas no pedidos formales junto a documentaciones que así lo argumenten. Sin duda, una tarea pendiente para el grupo de clubes protestantes al menos.





¿Se cambiará el reglamento de la Liga 1 - 2023?





A pesar de que la Liga 1 ya tiene cuatro fechas jugadas, hoy se realizó una sesión del directorio de la Federación Peruana de Fútbol donde se acordó modificar el reglamento del campeonato peruano en medio de la disputa contra los clubes y el Consorcio por los derechos de transmisión del fútbol peruano.

“Se tocaron algunas modificaciones al reglamento que han sido planteadas por la Comisión de Competiciones, a solicitud de la Liga 1, y que serán dadas a conocer en el transcurso de las horas”, enfatizó Agustín Lozano, además de recalcar que no se agregará un Walk Over dentro de las bases al equipo local que no permita transmitir un partido.

Finalmente, Agustín Lozano justificó la modificación de las bases del torneo al recordar que “si el reglamento no lo permitiera, sería cuestionable, pero el reglamento lo permite y la FPF con su Junta Directiva no cambia el reglamento porque se le antoja, sino porque hay un pedido de la Liga a solicitud de la Comisión de Competiciones”.





