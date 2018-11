ADFP: clubes de Primera se oponen a la participación en la Liga Profesional del Fútbol Peruano

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP ) se ha pronunciado respecto al campeonato que tiene planeado organizar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pensando en la siguiente temporada.

La ADFP informó que los clubes de la Primera División no quieren formar parte de la denominada Liga Profesional del Fútbol Peruano, formato que tiene en mente aplicar el máximo ente en el balompié local.

"Los clubes de fútbol de la Primera División a los cuales representamos, han decido no ser parte de la denominada Liga Profesional del Fútbol Peruano propuesta por la Federación Peruana de Fútbol", se lee en el comunicado.

La ADFP argumentó que todos los clubes tomaron esa postura, pues la asociación no ha sido tomada en cuenta para conocer y coordinar detalles del certamen que prepara la FPF para el año 2019.

De esta manera condicionaron su participación en el torneo 2019, "en tanto no seamos convocados en forma conjunta para la organización y ejecución de la Liga antes referida", añaden en la carta publicada por el actual promotor del Descentralizado.

Comunicado ADFP - Sobre participación de clubes en Liga Profesional propuesta por FPF https://t.co/AFwIEwWrd9 — ADFP (@ADFP_Peru) 21 de noviembre de 2018

El directivo de la ADFP, Martín Ojeda, reiteró que los clubes no van a participar en la nueva Liga de Fútbol profesional hasta que la FPF no se comunique de manera conjunta con los clubes asociados.

"Se ha tomado la decisión que los clubes no van a participar en la Liga del próximo año hasta que la Federación Peruana de Fútbol no se comunique de manera conjunta con las instituciones y no de manera individual", dijo Ojeda en Radio Ovación.

Luego, el directivo de la ADFP, agregó que "tenemos entendido que la FPF está llamando a los clubes de manera individual, pero ya mucho tiempo hemos estado divididos y no permitiremos que se trate de manera independiente. Acá solo pretenden mostrar lineamientos baratos asesorados por ex congresistas".

Ojeda puntualizó también que no descartan informar todo en FIFA. "Acá no actuamos de manera de facto ni imponemos las cosas, por ello informaremos a Safap (Agremiación de Futbolistas) y a FIFA de lo que viene sucediendo. Si es posible, formaremos nuestra propia liga, porque tenemos los clubes, la pasión e hinchada suficiente para que ello suceda".