Por los goles o por cualquier cosa que haga, Zlatan Ibrahimovic siempre hace noticia. Y como no podía ser de otra forma, el sueco acaparó la atención por protagonizar un video de una campaña anti COVID-19 de la región de Lombardía.

Fiel a su estilo, con toques de ironía, Zlatan Ibrahimovic instó a la gente a seguir algunas recomendaciones. “El virus me desafió y gané, pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas: distanciamiento y mascarillas, siempre. Ganaremos", dijo ‘Ibra’.

Zlatan Ibrahimovic, goleador de la Serie A con 6 anotaciones, producto de tres dobletes, emite dichas palabras desde una terraza con vistas a la ciudad de Milán, segundos antes de ponerse él mismo una mascarilla.

El deportista de 39 años dio positivo por coronavirus hace algunas semanas, estuvo en aislamiento, se recuperó y reapareció para el clásico frente a Inter de Milán con dos goles, para el triunfo 3-2. “Milán nunca tuvo un rey, tienen un Dios”, celebró aquel día el atacante en redes sociales.

Zlatan Ibrahimovic tendrá la chance de seguir su romance con el gol, este jueves, cuando AC Milan se enfrente a Sparta Praga, por la segunda jornada del Grupo H de la Europa League. El cotejo está programado para las 12:55 p.m. (hora peruana).

Como sus vecinos europeos, Italia, una de las naciones que más ha sufrido con la pandemia, está viviendo un momento de fuerte aumento de casos de COVID-19. El país ha registrado casi 38 mil muertos y más de 550 mil infecciones desde finales de febrero.