Zlatan Ibrahimovic seguirá vistiendo la camiseta de AC Milan, al menos por una temporada más. Tras algunas semanas de negociación, este domingo, el sueco dio a conocer su renovación de contrato con el elenco italiano y reafirmó su compromiso con la entidad.

“Finalmente, todo se solucionó y pude volver a donde me siento como en casa. Ahora es el momento de trabajar y seguir adelante. Necesitamos trabajar. Como siempre he dicho, no estoy aquí para ser una mascota. Yo estoy aquí para obtener resultados y ayudar al equipo, al entrenador y al club a que el Milán vuelva a donde pertenece”, señaló Ibrahimovic, en un video difundido por AC Milan.

El sueco sugirió también seguir por el camino que fueron en la el último semestre. “Lo hicimos muy bien durante los últimos seis meses, pero no ganamos nada. Esta temporada, estoy aquí desde el principio, así que tenemos que continuar con el bien que hemos hecho, trabajando duro y haciendo sacrificios para lograr nuestros objetivos”, añadió.





Por otro lado, Ibrahimovic también se dirigió a los hinchas. “Hola a toda la afición, espero que puedan volver al estadio lo antes posible para ayudarnos, porque el equipo necesita a toda la afición. Hagamos que San Siro salte, juntos”, saludó.

Tras acabar contrato con Los Angeles Galaxy de la MLS, Ibrahimovic llegó a AC Milan como agente libre en enero de este año. Con la escuadra italiana, el espigado atacante marcó 11 goles (10 en Serie A y 1 en Copa Italia) y fue clave para que el equipo asegure su presencia en la próxima edición de la Europa League.