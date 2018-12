Zlatan Ibrahimovic seguirá vistiendo los colores de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS). El club estadounidense anunció que el delantero ha firmando un nuevo contrato para continuar por todo el 2019.

" Hubo muchos rumores. De hecho, nunca me quise ir. Todavía no termino con la MLS. Empecé bien, lo hice bien, pero no estoy satisfecho con el resultado", indicó el delantero a los canales oficiales de la institución.

" Mi primera temporada solo ha sido un calentamiento y la segunda será diferente, muy diferente. Ya conozco la liga, conozco mejor a mis rivales. Ya sé qué hacer con mi equipo", añadió Ibrahimovic.

Por su lado, el gerente de LA Galaxy, Dennis te Kloese, está encantado con el nuevo trato que suscribió con Zlatan. "Volverá en el 2019. Él mostró su valor la temporada pasada y con su vuelta mejoraremos".

Durante el 2018, Zlatan Ibrahimovic anotó 22 goles y dio 10 asistencias en solo 27 choques de la MLS. Durante esta campaña en Estados Unidos, el sueco se sumó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los jugadores en marcar 500 o más goles entre clubes y selecciones.