Se calienta. Zinedine Zidane, ha mostrado su molestia por las críticas que Ronald Koeman ha hecho sobre el último desempeño de los árbitros ante Real Madrid y por incrementar la polémica por una ‘mano’ de Sergio Ramos que debió ser sancionada como penal ante Eibar.

“Molesta, porque al final nunca me meto con los árbitros. Los árbitros aciertan o no. Como los jugadores, como todos en la vida. Por eso no me meto nunca. Es complicado su trabajo. De Koeman no digo nada. Pensamos sólo en el partido contra el Granada”, explicó el técnico de Real Madrid.

Zinedine Zidane explica que estos comentarios son propios de la polémica que despierta el fútbol. “Es verdad que se habla mucho cuando hay algún episodio puntual en un partido. Es lo que tiene el Real Madrid, pero no me fijo en eso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el partido de mañana. Es importante, tenemos que estar concentrados. Eso es lo que importa, hacerlo como lo estamos haciendo e intentar ganar los puntos”, agregó el DT.

A puertas del partido con Granada, también habló sobre la situación de Luka Modric, lesionado por con una sobrecarga muscular tras el choque ante el Eibar. “Espero que sea poca cosa”.

Asimismo, Zinedine Zidane adelanto que el regreso de Eden Hazard se llevará con calma. “Le veo muy bien y sobre todo ahora, que está entrenando muy bien y con regularidad. Con paciencia, poco a poco y es lo que vamos a hacer. Está contento y bien anímicamente. Es lo más importante para jugar”, señaló.

La situación de Isco Alarcón tampoco es ajena para el entrenador de Real Madrid. “Es un jugador especial, pero como todos. Ahora últimamente juega menos, no es fácil, quiere ayudar al equipo, quiere jugar. Es complicado cuando un jugador quiere jugar y no puede. Pero estoy muy contento con todos y lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea”. (EFE)