Zinedine Zidane asimila otro doloroso revés con Real Madrid tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Alcoyano, de la Segunda División B, y su primera reacción ha sido asumir la responsabilidad de este nuevo golpe en la Casa Blanca.

“Soy yo el entrenador, la culpa es mía, la voy a asumir como siempre, los jugadores lo han intentado”, reconoció el entrenador de Real Madrid al final del encuentro en El Collao.

El entrenador intentó en todo momento restarle dramatismo a la situación, pese a que era la última oportunidad de pelear por un título esta temporada. " “Esto es el fútbol porque jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero no ha sido así. No es una vergüenza. Son cosas que pasan y hay que asumir las responsabilidades. Es un día doloroso porque no nos gusta perder, ahora no nos vamos a volver locos”.”, sentenció Zinedine Zidane.

Al mal paso Zizou busca darle prisa y pensar en lo que viene para Real Madrid. “Son cosas que pasan en la carrera de futbolista, hay que asumir la responsabilidad, la asumo plenamente y vamos a seguir trabajando para sacar esto, lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer otra vez”, aseguró.

“Los jugadores siguen creyendo en mí”

Las preguntas sobre su futuro no faltaron y tampoco la curiosidad de saber si aún cuenta con el respaldo del vestuario. “Yo creo que los jugadores siguen creyendo en mí. Creo que sí, aunque hay que preguntarles a ellos. Ahora hay que pensar que estamos con la Liga, con la Champions y solo queda trabajar”, dijo.

“Lo que está claro es que yo asumo toda la responsabilidad de la derrota y luego pasará lo que tenga que pasar. Yo estoy tranquilo”, finalizó.

