Zidane defendió a Valverde tras críticas por eliminación de Barcelona

Zinedine Zidane , entrenador del Real Madrid, defendió al entrenador de su gran rival, el Barcelona, por las críticas que está recibiendoErnesto Valverde tras la eliminación en semifinales de la Champions League, goleado por el Liverpool, y aseguró que "no se puede dudar de su trabajo".

En un momento en el que la crítica se dirige a la figura de Ernesto Valverde y se cuestiona su continuidad en el Barcelona, pese a la posibilidad de acabar la temporada con un doblete, al técnico le llegan palabras de ayuda desde la casa del eterno rival.



"Injusto o no ellos lo sabrán, pero lo que ha hecho Ernesto Valverde hasta ahora es fenomenal. No soy quien para decir si es justa o injusta la critica, él sabe cómo funciona, pero lo que puedo asegurar es que no se puede dudar de su trabajo", manifestó.



No puso paños calientes Zidane a la temporada del Real Madrid, convencido de que la eliminación del Barcelona y evitar una Champions League de su rival alivie nada de lo vivido este curso.



"Para nada", respondió cuando fue preguntado si la situación de su equipo mejora tras el descalabro del Barcelona. "La temporada la hicimos como tú sabes y eso no va a cambiar", indicó el francés.

Con información de EFE