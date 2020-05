La medida de aislamiento social por la pandemia del coronavirus ha provocado que los personajes del fútbol se acerquen un poco más a sus seguidores, mediante las distintas plataformas de redes sociales, como Instagram, Facebook o YouTube. El argentino Juan Sebastián Verón ha sido uno de los más recientes.

El exfutbolista y ahora presidente de Estudiantes de La Plata hizo una transmisión en vivo y fue sorprendido por un hincha, que le hizo una cruel broma y provocó la burla de cientos de fanáticos de la ‘Bruja’. De hecho, el momento se convirtió en viral en cuestión de minutos y fue replicado en YouTube.

La situación en cuestión se dio cuando un seguidor le pidió a Verón que mande saludos a alguien en particular, como se ve en las imágenes de YouTube. Sin percatarse de la intención y, siendo obediente, el exmediocampista soltó: “Saludos a Rosa Melano. Rosa, beso grande".

Verón fue víctima de una cruel broma en transmisión en vivo

Verón, crítico con el manejo del fútbol en Argentina

“En Europa están trabajando con 18 o 20 equipos y nosotros queremos hacerlo con 30. Nos llevaría ocho años volver a tener un torneo de 20 o 22 equipos, y nadie asegura que los clubes ya estén saneados. Me parece una locura apuntar a eso", aseguró Verón, hace unos días, según difundió TyC Sports.

Por otro lado, el exjugador de Manchester United, Inter de Milán, entre otros, cuestionó el accionar de los dirigentes del Comité Ejecutivo de AFA. “Dejé de ir a las reuniones de Superliga porque yo quería gestionar, no rosquear. No tengo esa necesidad, quiero que el fútbol argentino mejore. Prefiero quedarme en el club y hacer que esté bien. No pierdo tiempo en cosas que no suman nada”, sentenció Verón.

